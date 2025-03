Ilrestodelcarlino.it - Il circo di Paolo Orfei porta un pezzo di Africa a Cesena

Ilpresenta a, il Regno Animale’ unica tappa in Romagna da sabato al 30 marzo. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici. Il complesso circense sarà all’Ippodromo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni 17.30 e 21.15; domenica alle 16 e alle 18; martedì, mercoledì e giovedì chiuso per riprese televisive. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3478988192 oppure 3480056243, le pagine Facebookil regno animale, è imnte per aver garantito il posto prenotare su www.primafilaticket.it Ilvanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci.