Ilfattoquotidiano.it - Il cimitero di Giarre (Catania) come deposito della droga, doppio blitz contro il clan Cappello-Cintorino: 39 arresti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Doppicon due ordinanze di custodia cautelare in carcere per 39 indagati, 30 in carcere e nove aglidomiciliari. Sono i grandi numeri dell’operazioneilcondotta dalla Guardia di finanza die Messina e dai carabiniericittà dello Stretto. Tra i destinatari del provvedimento esponenti deie Santapaola-Brunetto che, secondo l’accusa, tra il 2020 e il 2022, avrebbero gestito un traffico dirifornendo l’intera area ionica del Messinese, anche attraverso anche la “mediazione” di alcuni personaggi di rilievo che avevano una base operativa tra Giardini Naxos e Taormina, due delle maggiori località turisticheSicilia. Per il traffico divenivano utilizzati un linguaggio in codice, telefoni dedicati e applicazioni di messaggistica non intercettabiliIl– Durante le indagini stati monitorati diversi episodi che hanno portato all’arresto in flagranza di cinque indagati e al sequestro di circa 13 chilogrammi di cocaina, 55 chilogrammi di hashish e di 72 chilogrammi di marijuana.