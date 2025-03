Davidemaggio.it - Il cast di The Traitors

Leggi su Davidemaggio.it

Sono quattordici i concorrenti scelti da Prime Video per la prima edizione di The. Il reality show, come da DM anticipato, debutterà sulla piattaforma Amazon il prossimo autunno e vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi, già alla guida del poco entusiasmante Red Carpet: Vip al Tappeto. A sfidarsi, nel corso dei sei episodi previsti, ci saranno:Michela AndreozziPaola BaraleFilippo BiscigliaGiancarlo CommareGiuseppe GiofrèPierluca MaritiTess MasazzaAlessandro OrreiMariasole PollioRaizAurora RamazzottiDaniele ResconiRocco TanicaYoko YamadaUnvariegato che comprende Alessandro Orrei e Raiz, neldella serie Rai Mare Fuori, e altri due attori: Michela Andreozzi a Giancarlo Commare. Forte la presenza dei comici: da Pierluca Mariti a Tess Masazza, passando per Rocco Tanica e Yoko Yamada.