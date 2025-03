Ilfattoquotidiano.it - Il Caso Belle Steiner, l’intrigante film di Benoit Jacquot tratto da un romanzo di Simenon. Con Guillaume Canet mostro di glaciale bravura – L’estratto video

“Il team realizzativo delcondanna ogni forma di molestie e aggressione, affermando la propria solidarietà alle vittime e alla possibilità che parlino di qualcosa che hanno taciuto per molto tempo”. Se finitoIl, proprio tra l’ultimo fotogramma del girato e il primo dei titoli di coda, appare un disclaimer del genere è come legargli alla caviglia una pietra e farlo finire giù in fondo al mare dell’oblio. Girato tra il 2022 e il 2023, mai uscito in Francia, Il, l’ultimodel 78enne, vede il suo battesimo mondiale di sala curiosamente in Italia. Le cronache francesi parlano di almeno quattro accuse di violenza e molestie controda parte di quattro importanti attrici francesi (Judith Godreche, Julia Roy, Vahina Giocante, Isild Le Besco) accadute più di vent’anni fa (due all’epoca dei presunti fatti erano minorenni) e venute a galla nel gennaio 2024.