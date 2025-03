Il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk che valuta l’offerta dall’Arabia Saudita

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 12:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:vanha ricevuto un’offerta redditizia per unirsi alla parte dell’Arabiaal-Hilal, secondo un rapporto del quotidiano francese l’Equipe.Ildelè fuori contratto ad Anfield alla fine della stagione ed è stato libero di parlare con i club dall’estero dal 1 ° gennaio.L’equipe dice che Vansta rimuginando per l’accordo per un valore di £ 320.000 a settimana.Il 33enne è uno dei tre giocatori chiave deli cui contratti scadono in estate, insieme a Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold.È probabile che Alexander-Arnold si unisca al Real Madrid su un trasferimento gratuito mentre il futuro del top scandalista rimane incerto.