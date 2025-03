Ilnapolista.it - Il camper, la pizza vegana, gli scacchi con Leclerc: la nuova vita di Hamilton in Ferrari

sostiene che a 40 anni è il più in forma che sia mai stato. Non c’è motivo di dubitare di lui. Lo dimostra. La trasformazione fisica e mentale in poche settimane è stata davvero sorprendente. Da quando si è presentato al suo primo giorno di lavoro con un cappotto doppiopetto Ferragamo sopra un abito doppiopetto gessato vintage e una cravatta nera sottile, abbinati a stivali Louboutin in vernice, la sua unione conè sembrata un matrimonio fatto in paradiso”. Lo scrive il Telegraph, che racconta la secondasta della star della F1. Cosa fa, dove vive, cosa mangia.“è rimasto in fabbrica a Maranello durante il suo periodo iniziale di ambientamento, in unparcheggiato appena fuori dal simulatore. Ha senso, consentendo al britannico di trascorrere più tempo possibile in fabbrica, conoscendo quanti più dei 1500 dipendenti possibile: ha stretto la mano a tutti i 1500 dipendenti il ??primo giorno e ha finito per ammalarsi.