Il calendario dell’Inter di aprile fa paura | 8 partite che decidono tutto

L’Inter ha unadda cuori fortissimi. Otto, che decideranno praticamente una stagione intera: scudetto, Champions League e Coppa Italia.BICICLETTA – L’Inter ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. Ed è una bicicletta bellissima e prestigiosa. I nerazzurri rimangono ancora in corsa per tutte le competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ieri, si è completato il quadro dei quarti di finale della coppa europea più importante e sempre nella serata di ieri, la Uefa ha diramato le date ufficiali delle prossimedi(vedi). Per la Beneamata, l’avversario è il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Come nel 2010 a Madrid, in finale, e come nel 2011 nel doppio confronto agli ottavi (l’allora Inter di Leonardo perse all’andata in casa e fece l’impresa al ritorno all’Allianz Arena).