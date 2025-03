Lettera43.it - Il calcio in streaming in auto, la Germania ci prova con l’accordo Audi-Dazn

hanno raggiunto un accordo che porterà ilfin dentro l’abitacolo delle. Il colosso tedesco e la società che gestisce la piattaforma di intrattenimento sportivo, che anche inha i diritti del massimo campionato, la Bundesliga, hanno trovato un’intesa.diventerà il primo marchiomobilistico a mostrare inlo spor, grazie a una versione dell’app diottimizzata per l’utilizzo in. Sarà disponibile sui nuovi modelliA5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron, nei mercati in cui i due marchi sono attivi. La Bundesliga sarà visibile già dalla stagione 2025/2026.Mascia: «Accordo migliora lo sport live»Alice Mascia, ceo diin, ha dichiarato: «Dal nostro lancio nel 2016,è stato un motore trainante dell’innovazione nell’industria sportiva globale.