Ilrestodelcarlino.it - Il caffè sempre caldo e senza sprechi: Tristar con funzione antigoccia e design portatile, ora con il 26% di sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CM-1246 è una macchina dapensata per chi desidera praticità, compattezza e undover spendere una fortuna. Grazie alla sua capacità di 6 tazze e alla potenza di 600W, permette di preparare ilin pochi minuti, risultando perfetta per l’uso domestico, in ufficio o in viaggio. Prendila subito; con l’offerta su Amazon a 15,99€, grazie a unodel 26%, rappresenta una scelta conveniente per chi cerca una caffettiera elettrica essenziale ed efficiente. Comprala oggi al miglior prezzo su AmazonCM-1246 in offerta su Amazon: macchina dacompatta e pratica a 15,99€ La"mantieni” assicura che ilresti alla temperatura ideale anche dopo la preparazione, evitando che si raffreddi rapidamente. Il sistema anti-goccia invece, permette di versare ilsporcare, rendendo l’utilizzo ancora più comodo.