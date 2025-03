It.insideover.com - Il boom Tesla si sgonfia. E potrebbe anche essere colpa di Musk

Le azioni dihanno conosciuto un rilancio nella giornata del 12 marzo dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di acquistare una vettura prodotta dalla casa di Elona seguito di una serie di contestazioni contro il gruppo negli Usa, ma ciononostante la multinazionale del magnate di origini sudafricane resta una delle realtà maggiormente in sofferenza nel mercato a stelle e strisce. Dai massimi di metà dicembre, le azionisi sono più che dimezzate rispetto ai 480 dollari. Un calo che ha destato allarme tra gli investitori, portando molti analisti a credere che si potesse addirittura parlare di un “effetto” sul calo del titolo del maggior attore americano dell’auto elettrica e invitato Forbes a parlare di un modo ideale per gestire la volatilità del titolo: la testata ricorda che “è da tempo un titolo ad alta volatilità, ma un’implosione del 50% in un breve periodo mette alla provai più risoluti credenti.