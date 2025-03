Linkiesta.it - Il bipopulismo italiano è ormai un tema di sicurezza europea

Leggi su Linkiesta.it

Inutile attardarsi a discutere se sia più grave la situazione in cui si è messo il governo o il modo in cui si è ridotta l’opposizione, o se la responsabilità più grave dell’opposizione sia proprio l’avere coperto lo stato pietoso della maggioranza. Certo lo spettacolo offerto dai vertici del Partito democratico negli ultimi giorni è mozzafiato, con Elly Schlein che prima si schiera con inusitata durezza, in dissenso dal Pse, contro il piano elaborato da Ursula von der Leyen, seguita dallo stesso presidente del partito, Stefano Bonaccini, praticamente con le stesse parole, e poi, non riuscendo a portare il partito sul no, decide per l’astensione e rischia pure di andare sotto, perché ben dieci europarlamentari votano ugualmente sì, tra cui Bonaccini.Una mezza sfiducia, che sarebbe stata completa se Marco Tarquinio e Cecilia Strada non avessero accettato di passare dal no all’astensione al solo scopo di salvare la segretaria, come dichiarato esplicitamente dall’ex direttore di Avvenire.