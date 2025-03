Ilpiacenza.it - "Il Bianco, il Rosso e il Verdi", concerto senza parole per un viaggio nella grande opera

Leggi su Ilpiacenza.it

Prosegue la programmazione degli Amici della Lirica con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.Domenica 16 marzo alle ore 17,sede dell'associazione in via Mazzini 81 a Piacenza andrà in scena "Il, ile il", unche offrirà una prospettiva.