Ilfattoquotidiano.it - Il 13 marzo di Papa Francesco: un mese di ricovero nel dodicesimo anniversario del suo pontificato controcorrente e scomodo

“Qualcuno, ricordando la commovente e drammatica preghiera del 272020, quando da soloprego? per il mondo intero, mi ha scritto che adesso e? il mondo intero che si unisce nella preghiera per lui”. Le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, sono il ritratto più efficace di ciò che è avvenuto in questodidi Bergoglio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Una data, quella della conclusione della quarta settimana di degenza nel “Vaticano 3”, come lo ribattezzò san Giovanni Paolo II, che coincide con ildi. Unvissuto in modo assolutamente inedito e con grande trepidazione. Sempre Zuppi ha efficacemente sottolineato che “il popolo cristiano lo ama e siamo colpiti dal fatto che pure non credenti e fedeli di altre religioni si uniscano all’invocazione per la sua salute, considerandolo un apostolo di pace e di spiritualità”.