Ieri in Campania | forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli gente in strada

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 12 marzo 2025. Avellino – Apre Panico al 43?, chiude Lescano al 59?: termina 2-0 in favore dell’Avellino la sfida della trentunesima giornata contro il Trapani al Partenio-Lombardi. Vincel’Audace Cerignola (3-2) contro il Foggia. Invariato il distato (-1) dopo l’esclusione dalla Turris dalonato. Domenica turno di riposo per la formazione irpina, testa al Potenza in programma il prossimo 24 marzo in casa (ore 20:30). (LEGGI QUI) Benevento – Si è aperto con un pareggio la seconda avventura di mister Auteri sulla panchina dei giallorossi. Il tecnico di Floridia è stato richiamato lo scorso lunedì subentrando all’esonerato Pazienza che a sua volta aveva preso il suo posto un mese e mezzo fa. La squadra ha dato segnali di ripresa contro il Crotone, ma la vittoria continua a mancare dallo scorso 5 gennaio.