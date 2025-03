Salernotoday.it - Ic Picentia e Cpia Salerno, al via il percorso di avviamento professionale, “Impara, crea, indossa”, per adulti italiani e stranieri

Leggi su Salernotoday.it

Al via venerdì 14 marzo 2025 la prima lezione delprofessionalizzante “”, promosso dal(centro provinciale di istruzione per), in collaborazione con MCV consulting, nell’ambito del progetto “Non uno di meno”, destinato agli iscritti (