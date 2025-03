I tre paletti della Lega per dire sì a Meloni su ReArm Ue. «Un segnale agli Usa, spese entro i limiti Nato e armi prodotte in Italia

Leggi su Open.online

Il consiglio federalesi apre a Montecitorio mentre Edoardo Rixi sta lasciando l’audizione in commissione trasporti svolta su temi diversi, dai treni in ritardo alla modifica delle accise. Il carroccio è invece chiamato a discutere su quale posizione tenere in merito alla posizione che Giorgiaterrà la prossima settimana al Consiglio europeo. Martedì, la premier spiegherà la sua linea alle Camere e sarebbe molto più complicato spiegareelettori, o al resto del mondo, un bis di quanto accaduto ieri, mercoledì 12 marzo, a Strasburgo, dove laha votato contro la risoluzione sul riarmo e Fratelli d’non ha sostenuto quella in cui si parla delle trattative di pace in Ucraina.IlUsaPer il momento, Matteo Salvini non ha intenzione di rompere su questo argomento e punta invece a trovare una mediazione tra la propria posizione, estremizzata dallo stesso leader in alcune dichiarazioni, quella die quella più filo Europa di Forza