Ilfattoquotidiano.it - “I soldi per i medici gettonisti? Andavano usati per assunzioni. In pochi vogliono stare nel pubblico: ci sono situazioni oltre la dignità e i professionisti se ne vanno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se c’è una volontà di salvare il Servizio sanitario nazionale, bisogna intervenire in modo deciso e drastico oggi. Dobbiamo far sì che la sanità pubblica torni ad essere attrattiva per i. È una volontà politica,pianificati interventi nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Altrimenti ci saranno conseguenze drammatiche: le cifre folli dipubblici che stiamo spendendo per iprivatiun esempio chiaro di che danni porti la mancata programmazione”. Per Alessandro Riccardi, presidente di Simeu, la società italianana d’emergenza urgenza, e direttore del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, i numeri diffusi dal report di Anac nonuna sorpresa. Senza intervenire sull’attrattività del lavoro nel Ssn, migliorando stipendi e condizioni dei, era prevedibile immaginare che la spesa pubblica destinata ai costosidelle cooperative sarebbe continuata ad aumentare.