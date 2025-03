Lanazione.it - I senior dell’Azzurra. Passione e risultati

C’è un manipolo di ex-giocatori, molti dei quali ultra-cinquantenni, che da giovani riuscirono ad arrivare a giocare sino in Serie B o in Serie A2. E che, a distanza di anni, hanno deciso di indossare nuovamente la calottina e di scendere in vasca, spinti da unaper la pallanuoto mai del tutto sopita. Sono i "master", che proprio pochi giorni fa hanno debuttato nel campionato Uisp "B" cogliendo un pareggio per 10-10 contro Valdarno. Con uno "zoccolo duro" formato da ex-giocatori dell’allora Futura fra gli anni ‘80 e ‘90: sono tornati in pista i vari Massimo Vannucci, Luigi Cuorvo, Matteo Betti, Andrea Guarducci, Klaus Facchini, Pasquale Sportelli, David Di Tardo, Alessandro Ciolini, Paolo Nistri e Massimiliano Venturi. Una "vecchia guardia" pratese alla quale si sono aggiunti ex-giocatori provenienti da fuori come Riccardo Pivetta (ex-Rari Nantes Salerno) Riccardo Bianchi (ex-Rari Nantes Florentia) e Vittorio Foroni (ex-pallanotista di squadre liguri).