Formiche.net - I rischi di una politica confusa attorno alla Difesa europea. Scrive D’Anna

Europa, dal disarmocomune. La sveglia l’hanno suonata la minaccia incombente dell’ancestrale imperialismo militare russo, che Putin ha trasformato in una macchina da guerra, ed il progressivo disimpegno strategico degli Stati Uniti, che con Trump è precipitato a tal punto da assumere l’aspetto di un aspro divorzio per colpa dell’Europa.Tralasciando l’acceso dibattito politico che al Parlamento europeo haato di incartare le forze politiche sull’accezione onnicomprensiva del termine riarmo, utilizzata anche come sedicente alibi pacifista, i venti di guerra che soffiano dall’Ucraina hanno fatto toccare con mano che la totale assenza di capacità difensiva dell’Unionerappresentava di per sé un graveo. Prospetta infattiRussia l’irripetibile occasione di invadere il vecchio continente praticamente senza incontrare resistenza.