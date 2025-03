Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 13 marzo: Europa League e Conference League

Leggi su Ilveggente.it

di13: si gioca il ritorno degli ottavi di finale di, in campo Roma, Lazio e FiorentinaRoma, Lazio e Fiorentina scendono in campo per provare l’en plein di qualificazioni indopo quella dell’Inter in Champions. I quarti di finale dila Lazio li ha già ipotecati battendo in trasferta il Viktoria Plzen, segnando addirittura in nove contro undici all’andata. Successo altamente probabile anche al ritorno all’Olimpico, dove sette giorni fa la Roma ha battuto l’Athletic pure con un gol allo scadere, fondamentale per avere due risultati su tre a disposizione.Idi13(LaPresse) – Ilveggente.it Si tratta però di una trasferta difficilissima, in otticasulle italiane meglio puntare sulla Fiorentina che in casa ha tutte le carte in regola per battere il Panathinaikos e rimontare così la sconfitta dell’andata.