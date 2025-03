Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 13 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Che Dio ci aiuti, su Sky Cinema The Watchers- Loro ti guardano . Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 La figlia oscura. Leda è un’insegnante di inglese, divorziata e madre di due ragazze che, per un breve periodo, decideranno di andare dal padre. Leda, ormai sola, rimane sorpresa dalla sua stessa spensieratezza e per questo decide di partire per una piccola vacanza al mare da sola. Qui incontra una famiglia in cui Leda non può non notare il complicato, ma straodinario rapporto che lega la madre e sua figlia, un rapporto che la aiuterà a riflettere su sè stessa e a capire i suoi errori.