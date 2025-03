Ilrestodelcarlino.it - I problemi della scuola: "Trasporti pubblici insufficienti e edifici insicuri"

I disservizi deie le carenze delle infrastrutture scolastiche sono stati i temi principali al centro del confronto tra i rappresentantiConsulta provinciale degli studenti con gli amministratori provinciali. L’incontro, al quale ha partecipato il presidenteprovincia Enzo Lattuca, si è tenuto all’istituto ‘Pascal’. Ad introdurre la riunione è stato il presidenteConsulta studentesca, Andrea Callegati, che ha evidenziato in maniera netta la necessità di un dialogo tra studenti e istituzioni per risolvere le criticità intorno alla comunità scolastica. Alessandro Campedelli e Miriam Santi, membriCommissione Infrastrutture e, hanno illustrato i principalisollevati dagli studenti attraverso un sondaggio on line circolato negli scorsi mesi.