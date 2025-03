Sport.quotidiano.net - I più utilizzati nel girone di ritorno. Ritmi alti e tante partite, i giocatori in “riserva“

Le fatiche di sette mesi vissuti cosmente sulla cresta dell’onda e con i giri del motore sempre vicini al massimo iniziano a presentare il conto. Nell’organico di Pippo Inzaghi ci sono alcuni elementi che più di altri stanno accusando difficoltà nell’esprimere il massimo del loro potenziale. Uno dei casi più emblematici è quello di Samuele Angori, titolare in 9 delle 10 gare disputate neldie in campo per l’89,2% dei minuti complessivi. Il terzino mancino ha assunto la dimensione di top player della categoria a suon di prestazioni eccezionali, ma dopo aver tirato la carretta per tutta la fase centrale del torneo sta comprensibilmente accusando una lieve flessione fisica e tecnica. Non è un caso che nelle ultime due sfide, tra Sassuolo e Spezia, abbia disputato meno della metà dei minuti disponibile (83), e soprattutto sia partito dalla panchina nella gara del "Picco".