Superguidatv.it - I PanPers, tornati con “Only Fun” sul NOVE: “Lavorare con Belen Rodriguez? Ecco com’è e cosa è successo” – Intervista Video

Leggi su Superguidatv.it

, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, sonoalla conduzione del comedy show “FUN” in onda sulaffiancati quest’anno da. Il duo comico, oltre al programma tv in onda ogni giovedì in prima serata sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery è in tour con il loro spettacolo teatrale “Body Scemi”. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto Andrea e Luca e con loro abbiamo parlato dei programma, di comicità in generale, die di molto altro ancora.Iai conduttori diFunGrande novità quest’anno aFun: siete affiancati dail suo lato comico dietro le quinte?“Ci tengo a dire pubblicamente e chiedere anche adi smettere di invitarci a cena, di scriverci tutti i giorni, di provarci con noi.