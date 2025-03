Quifinanza.it - I migliori conti deposito di marzo 2025 con tassi fino al 4% per far crescere i risparmi

La scorsa settimana la Bce ha annunciato un nuovo taglio deidi interesse di 25 punti base. Si tratta della sesta riduzione consecutiva dallo scorso giugno che porterà chi ha un mutuo a sostenere delle rate più basse. Tale politica, però, se da una parte ha portato benefici ai mutuatari, dall’altra ha ridotto la convenienza dei.Nonostante questo, è ancora possibile trovare depositi che offrono un rendimento lordoal 4%. Ecco dunque lesoluzioni di.Il calo deidi interesseA seguito degli ultimi tagli deieffettuati dalla Bce, la convenienza deisi è ridotta e ciò lo conferma anche uno studio realizzato da Segugio.it che ha messo a confronto idicon quelli del 2024.Considerando il tasso lordo medio a confronto, si evince che la variazione è:-0,78 pp per la durata a 6 mesi – a2024 era del 3,42% mentre aè del 2,64%;-0,69 pp per la durata a 12 mesi – a2024 era del 3,39% mentre aè del 2,70%;-0,59 pp per la durata a 18 mesi – a2024 era del 3,19% mentre aè del 2,60%;-0,72 pp per la durata a 36 mesi – a2024 era del 3,19% mentre aè del 2,47%;-0,64 pp per la durata a 60 mesi – a2024 era del 3,12% mentre aè del 2,48%.