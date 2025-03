Metropolitanmagazine.it - I Fratelli Russo rivelano i fumetti che hanno ispirato i prossimi due Avengers

confermato che trarranno ispirazione da più serie diper il loro prossimo blockbuster Marvel: Secret Wars. In una recente intervista con TechRadar, il duo di registi ha rivelato cheintenzione di inserire elementi sia dalla serie limitata originale del 1984 “Secret Wars” sia dalla rivisitazione della storia di Jonathan Hickman del 2015. Questo annuncio fornisce i primi dettagli concreti sulla direzione creativa per l’attesissimo film programmato per maggio 2027, che fungerà da culmine della Multiverse Saga della Marvel. La decisione di attingere da entrambe le versionistiche suggerisce che i Marvel Studios stanno pianificando un ambizioso evento crossover che potrebbe potenzialmente incorporare personaggi e trame che abbracciano decenni di storia deiMarvel, anche precedenti all’MCU.