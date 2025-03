Linkiesta.it - I dipendenti della base americana di Aviano non hanno apprezzato la mail di Musk

dinonparticolarmentel’einviata dal servizio Army & Air Force Exchange su indicazione di Elonper valutare la loro efficienza. Nel messaggio si chiedeva ai lavoratori del settore che fornisce beni e servizi ai militari dell’esercito degli Stati Uniti in Italia di elencare cinque risultati chiavesettimana precedente, con il rischio di licenziamento in caso di mancata risposta. Una comunicazione forse abituale nelle aziende techSilicon Valley, ma decisamente eterodossa nel nostro paese. «Qui siamo in Italia» ha dichiarato al New York Times Roberto Del Savio, rappresentante sindacale.strategica che ospita il trentunesimo Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti: «Abbiamo regole precise e vanno rispettate».