Ilrestodelcarlino.it - "I costi dell’energia sono raddoppiati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’attuale rincaro energetico incide pesantemente su un contesto già sfavorevole al mantenimento delle aziende".le parole di Paolo Acciarri, titolare insieme al fratello Marco della nota azienda Acciarri società agricola, di Ortezzano. Acciarri coltiva frutta su cento ettari di terreno, che viene poi lavorata nei capannoni per la distribuzione. Cinque celle frigorifere, numerosi carrelli elevatori, macchine confezionatrici, pompe idriche e riscaldamento,alimentati a corrente elettrica. "La bolletta non è ancora arrivata – dice – ma secondo la proiezione del Pun (prezzo unico nazionale), sappiamo che avremo un aumento di oltre 2mila euro sullo stesso bimestre dello scorso anno. Per fare un esempio concreto, il Pun di febbraio 2024 era pari ad 87, quello di quest’anno è di 150. Tradotto – prosegue – nel bimestre 2024 abbiamo pagato poco più di 3mila euro di corrente, quest’anno siamo quasi al doppio".