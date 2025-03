Agi.it - I complottisti dormono male e l'insonnia alimenta falsi sospetti

AGI - Un nuovo studio dell'Università di Nottingham ha rivelato che una scarsa qualità del sonno può aumentare la predisposizione alle credenze cospirative e che la depressione svolge probabilmente un ruolo chiave in questa relazione. Gli esperti della facoltà di psicologia dell'università hanno esaminato il legame tra qualità del sonno e credenze cospirative in due studi che hanno coinvolto oltre 1.000 partecipanti. I loro risultati, pubblicati sul Journal of Health Psychology, indicano che gli individui con una qualità del sonno più scadente nel mese precedente erano più propensi ad appoggiare teorie cospirative, in particolare dopo l'esposizione a contenuti cospirativi. Conseguenze delle credenze cospirative Le teorie del complotto sostengono che gruppi potenti e segreti agiscono nel loro interesse personale, a scapito della società.