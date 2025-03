It.insideover.com - I commando dei Royal Marines britannici, le sentinelle dell’Artico

Piccole squadre di operatori altamente addestrati arrivano su piccole spiagge di sassi ricoperti di neve, affiorando dalle acque gelide in tenuta da sommozzatori, o sbarcando in assetto da combattimento da piccoli battelli pneumatici, talvolta rilasciati da sottomarini già scomparsi nelle profondità marine. Sono ideiche conducono costanti e regolari esercitazioni di ricognizione nel Circolo Polare Artico. Tra le prime unità che entrerebbero “in azione” nel caso di un conflitto a bassa o alta intensità che potrebbe scoppiare proprio nella regione: uno scenario da anni attenzionato dagli analisti.Unità d’élite e indipendenti delle Forze Armate britanniche, questisono recentemente dispiegati nell’Artico, per simulare le manovre che garantirebbero la sicurezza del fianco settentrionale della NATO mentre, sullo sfondo, il conflitto in corso in Europa orientale tra Ucraina e Russia, e le tensioni internazionali da esso innescate, minacciano di riportare l’Europa nel baratro della Guerra Fredda.