I cittadini in strada dopo il terremoto ai Campi Flegrei | Nessuno ci ha detto cosa fare

“Il problema è che non sappiamo dove andare. Ci dovrebbe essere quanto meno la Protezioni civile, con un presidio fisso, che informa le persone sulla situazione, che dia supporto immediato e che permetta alle persone di poter entrare nell'ex base Nato", dice uno delle persone che nella notte si sono riversate perla forte scossa diche ha colpito la zona dei. "Le persone sono qui in macchina, in seconda o in tripla fila, e non sanno", ha aggiunto ai microfoni dell'Ansa, denunciando la scarsa tempestività e la disorganizzazione. Anche per questo, secondo quanto ricostruisce Ansa, ci sono state tensioni trae la polizia a Bagnali, davanti all'ex base Nato dove in molti hanno cercato riparo, trovando tuttavia i cancelli chiusi. Le porte sarebbero poi state forzate.