I Cesaroni – Il ritorno | ecco cosa sappiamo

Il 17 marzo 2025 segna l’inizio delle riprese per “I– Il”, la nuova stagione della serie cult di Canale 5. La produzione, realizzata in coproduzione tra Publispei e RTI e prodotta da Verdiana Bixio, è diretta da Claudio Amendola, che ha interpretato uno dei personaggi principali nella serie originale, andata in onda dal 2006 al 2014.Un Riepilogo della Serie“I” hanno raccontato, con uno sguardo realistico e sobrio, le dinamiche di una famiglia allargata ambientata nel quartiere Garbatella. La bottiglieria, luogo simbolico della serie, ha rappresentato uno spazio di ritrovo dove si intrecciavano storie di vita quotidiana, relazioni familiari e amicizie. La narrazione ha posto l’accento su tematiche sociali e relazionali, contribuendo a dare spazio a riflessioni sulla vita di tutti i giorni.