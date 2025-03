Sbircialanotizia.it - I Cesaroni 7: l’atteso ritorno che riaccende la nostalgia, direttamente dal cuore della Garbatella

Leggi su Sbircialanotizia.it

Che poi, ammettiamolo, ti ricordi Ie boom, subito quel groppo in gola. Che sarà,? Boh, forse sì, forse solo voglia di sentirsi ancora a casa. Come se avessimo davvero tutti vissuto lì, alla. Dai, dicie parte il motivetto nella testa, quello che non se n’è mai andato, quello che . L'articolo I7:cheladalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.