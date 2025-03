I cattivi hanno creato uno scontro di quarti di finale con PSG

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 23:59:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L’Aston Villa ha prodotto un display comandante del secondo tempo per alleviare il club Bruge con una vittoria per 3-0 a Villa Park, sigillando il loro posto neididi Champions League per 6-1 in aggregato.Un tutore del sostituto Marco Asensio e un goal di Ian Maatsen ha assicurato che la squadra di UNAI Emery progredisse con facilità, nonostante una performance lenta del primo tempo.Nonostante il loro deficit per 3-1 dalla prima gamba, il club Bruge ha iniziato intensamente, controllando il possesso e mettendo Villa sotto pressione precoce.Hans Vanaken si avvicinò con un’intestazione, mentre Chemsdine Talbi costringeva Emiliano Martinez a un salvataggio di routine.