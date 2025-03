Ilfattoquotidiano.it - I Campi Flegrei tremano e si chiudono le scuole: sono forse meno sicure delle case?

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata questa notte nell’area dei, la macchina istituzionale si è messa in moto e tra le prime decisioni, ora come in passato in altre simili situazioni, c’è quella di ‘chiudere le’. Se questa decisione risponde ad una reale esigenza legata al rischio di abitare gli istituti scolastici, si dovrebbe immediatamente aprire un dibattito sul perché gli edifici scolastici (e tanti altri edifici pubblici) non rappresentino un luogo sicuro per le persone che li abitano quotidianamente, ma siano invece considerati dei luoghi pericolosi.Se i bambini e gli insegnanti non posandare a scuola, è sottinteso che per loro sia più sicuro rimanere nelle proprie? È questa una ammissione dei governi locali e nazionali che le strutture pubbliche none a norma? Sebbene sia difficile avere dei numeri certi, diversi studi indicano che in Italia solo il 25%è costruita con tecniche antisismiche.