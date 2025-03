Ilfoglio.it - I Campi Flegrei tremano ancora: terremoto da 4.4 gradi avvertito anche a Napoli

Nella notte, poco prima dell'una e trenta, una scossa didi magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei, in provincia di. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuoli e il quartiere Bagnoli, con una profondità di circa 2 chilometri. Il sisma è statodistintamente non solo a Pozzuoli, manei quartieri occidentali di. In molti sono scesi in strada per cercare rifugio in spazi aperti lontano dagli edifici. Da Palazzo Chigi fanno sapere di seguire con attenzione l'evolversi della situazione. I vigili del fuoco stanno svolgendo le verifiche di stabilità degli edifici, dopo che nella notte sono intervenuti per fornire soccorso alla popolazione. A Pozzuoli, una donna è stata estratta dalle macerie della sua abitazione, riportando ferite non gravi.