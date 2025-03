Ilnapolista.it - I Boston Celtics sono i vendita, in lizza anche Pagliuca (Atalanta) e Friedkin (Roma)

Non èma è comunque una sfida tra Dane Stephen: il presidente dellae il copresidente della squadra bergamascapronti a sfidarsi a suon di miliardi per l’acquisto dei. La cifra da spendere è di circa 6 miliardi di dollari. A riportare la notizia è il sito Sportico. Per essere precisi, la squadra 18 volte campione della Nba è valutata dai Grousbeck (la famiglia che detiene il 51% della squadra di basket) 5 miliardi e 540 milioni di euro. La partita per l’acquisto diprevede altri due sfidanti cheil comproprietario dei Philadelphia Phillies, Stan Middleman e il socio dirigente del Symphony Technology Group, William Chisholm. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Sportico,previste offerte per la prossima settimana.