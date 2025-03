Ilfattoquotidiano.it - I bicchieri tremano e mi danno l’allarme, poi gente in strada: la scossa flegrea sentita a Napoli

Ore 1.25. La terra trema. I. Sono sveglia, sono al computer a scrivere una recensione della magnifica Prima di Ruggero Cappuccio al Teatro Mercadante: Casanova dell’Infinita Fuga. Cucina a vista, ia testa in giù, sul vassoio, vibrano, ma non si rompono, sono loro a darmi. Niente panico, continuo a scrivere. Penso, sarà una piccoladi terremoto. Durata una manciata di secondi. Dopo un paio di minuti un gran vociare in, Maronna o terremoto, lasi affaccia alle finestre e comincia un concertino di imprecazioni, preoccupazioni, implorazioni.C’è chi si prepara alla “Grande Fuga”. Mi affaccio pure io: la mia vicina sembra molto agitata: “Dormivo. Ho fatto un salto nel letto. Sembrava non finisse mai.”. Un’altra: “Il letto si è messo a fare un balletto nella stanza.