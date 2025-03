Ilgiorno.it - I bambini e i loro diritti: perché vanno difesi

Per chi è nato nella “parte giusta” del pianeta, l’infanzia e l’adolescenza sono un momento felice della vita, durante il qualee bambine, ragazzi e ragazze imparano a crescere nella serenità, nell’amore e con la prospettiva di un futuro ricco di progetti, di salute e di positività. Ma non per tutti i giovani, purtroppo, è così. Ancora oggi troppi, in ogni parte del mondo, vengono sfruttati e maltrattati, vivendo in estrema povertà e vedendosi negati anche i più basilariche andrebbero garantiti a ogni bambino. La Giornata Internazionale deideiè una giornata molto importante, in cui queifondamentali per ivengono ribaditi, in cui si fa il punto su ciò che di buono è stato fatto per migliorare le condizioni di vita dei più piccoli, e su quello che ancora c’è da fare per aiutare i bimbi che vengono maltrattati, sfruttati e vivono in stato di indigenza.