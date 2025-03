Quotidiano.net - Hunger Games, l’alba sulla mietitura: il nuovo libro di Suzanne Collins sarà disponibile dal 18 marzo

Leggi su Quotidiano.net

132025 - Ildi, pubblicato da Mondadori,dal 18in tutte le librerie ed e e-commerce. L’autrice ci regala unviaggio nell’universo degli, saga che ha conquistato una generazione di giovani e non solo, con l’uscita del primonel 2008. Si tratta di un trilogia fantascientifico-distopica per ragazzi, successivamente trasposta cinematograficamente con grande successo da Lionsgate, diretta da Francis Lawrence, con protagonisti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Ambientati in un Nord America post-apocalittico, nell’immaginaria nazione di Panem, i libri raccontano di una nazione divisa in 12 distretti che vivono in povertà, governati da un regime totalitario con sede a Capitol City.