Calciomercato.it - Hummels ‘cacciato’: cosa dice il regolamento e perché la Roma si è infuriata

Leggi su Calciomercato.it

Svolta nel match di Europa League contro l’Athletic: espulso il difensore tedesco, ma i giallorossi non ci stannoUna svolta che non ci voleva arrivata a pochi minuti dal fischio d’inizio. Matssi è visto sventolare un cartellino rosso dall’arbitro Turpin dopo soli 11 minuti di gioco.Espulsoin Athletic-(LaPresse) – calciomercato.itIl difensore tedesco ha gestito malamente il pallone all’altezza della metà campo e si è fatto soffiare la sfera da Sannadi. Il centrale ha quindi steso il giovane di origini marocchine. Un fallo che ha portato Turpin ad estrarre il cartellino rosso. Una scelta che laha contestato vista la distanza dalla porta e l’ipotesi che i compagni potessero recuperare il pallone.? #Bilbao– Ci sono tre dei quattro presupposti per il rosso diretto a #: direzione dell’azione, possesso pallone e impossibilità di intervenire di altri difensori.