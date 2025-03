Huawei, perquisizioni al Parlamento Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.43 Il giudice istruttore incaricato del caso"ha chiesto che vengano apposti i sigilli nei locali deleuropeo, in particolare negli uffici assegnati a due assistenti parlamentari presumibilmente coinvolti" Lo rende noto la Procura federale del Belgio, aggiungendo che le"sono in corso". La presidente dell'Eurocamera "è stata informata". Un sospettato "è stato fermato in Francia a fronte di un mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti".