Formiche.net - Huawei e la corruzione cinese nel cuore dell’Europa. Ecco cosa sappiamo

Ilviene scosso da uno scandalo legato al colossodelle telecomunicazioni. Nelle scorse ore le autorità belghe hanno effettuato una serie di perquisizioni in oltre venti indirizzi, sigillando due uffici all’interno del Parlamento europeo, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro die riciclaggio di denaro legato alle attività di lobbying della multinazionalein Europa.Secondo la Procura federale belga, l’indagine riguarda accuse preliminari diattiva, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro. Il presunto schema corruttivo avrebbe favorito il gigante tecnologicogià oggetto di preoccupazioni in Europa per i suoi legami con il governo di Pechino e con la People’s Liberation Army. Le operazioni di polizia, durante le quali sono stati arrestati diversi sospettati, si sono svolte a Bruxelles, nelle regioni delle Fiandre e della Vallonia, in Portogallo e in Francia.