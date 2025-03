Ilrestodelcarlino.it - “Hospice pediatrico, nessuno stop. A giorni la gara per il progetto”

Fano, 13 marzo 2025 – “E’ questione dila pubblicazione dellaper ildi fattibilità tecnico-economica dell’di Fano”. Dopo l’uscita del consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd) sui ritardi dell’per i bambini con gravi patologie, l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli assicura che ilsta andando avanti nel rispetto dei tempi. “Successivamente, come nelle altre occasioni – prosegue l’assessore – procederemo con l’appalto integrato per ilesecutivo e la realizzazione dell’opera”. Il costo previsto è di 7 milioni di euro, le risorse saranno disponibili nel biennio 2026-2027. Un altro aspetto che era stato criticato dai consiglieri regionali di centrosinistra. “I piani finanziari – chiarisce l’assessore – si fanno sulla base dell’avanzamento dei lavori e sappiamo che per la costruzione dell’serviranno due anni di tempo: 2026 e 2027, quando l’opera sarà inaugurata”.