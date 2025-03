Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto gesti che non mi sono piaciuti, cose che non posso raccontare”: Seedorf deluso dai giocatori del Real Madrid

Sia che si perda o che si vinca, bisogna sempre mantenere un certo stile. Ma per Clarencenon è quello che hanno fatto ieri sera i calciatori delal Wanda Metropolitano, usciti vittoriosi ai calci di rigore contro l’Atleticonel match valido per gli ottavi di finale della Champions League. “Questenon mi piacciono“, ha infatti detto l’ex calciatore ai microfoni di Prime Video. Ma cosa è successo?Dopo che Antonio Rudiger ha segnato il gol della vittoria per i Blancos, la maggior parte deiè andata a festeggiare sotto il settore ospiti ma, secondo il parere di, non hanno rispettato i tifosi dell’Atletico presenti nelle vicinanze: “Nell’esultanza finale non mi è piaciuto qualcosa deidel. Bisogna comunque avere rispetto per i tifosi avversari.