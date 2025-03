Hidden – Senza via di scampo | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

via di: ladeldelPrima di Stranger Things, i fratelli Duffer hanno realizzato il loro primo lungometraggiovia dinel 2015. In parte dramma incentrato sui personaggi e in parte thriller apocalittico, questoè un avvincente esercizio di suspense e regia a basso costo. Ilsi svolge per lo più in un rifugio antiatomico dove una coppia, Ray e Claire (Alexander Skarsgård e Andrea Riseborough), e la loro giovane figlia, Zoe (Emily Alyn Lind), vagano nell’oscurità e scroccano prodotti in scatola. Si nascondono da una sinistra preesterna chiamata Respirosi. Per questo racconto, i fratelli Duffer utilizzano inquadrature strette e luci soffuse per immergere il pubblico nella claustrofobia e nella paura dei personaggi.