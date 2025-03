Dilei.it - Helena Prestes gelosa di Zeudi al GF: lo sgarbo di Javier

La puntata di giovedì 13 marzo del Grande Fratello, come sempre condotta da Alfonso Signorini, si prospetta ricca di tensioni. La finale si avvicina e i concorrenti sono sempre più agguerriti, mentre i rapporti interpersonali stretti nel corso della convivenza si fanno sempre più tortuosi. A vacillare, negli ultimi tempi, è la coppia (mai ufficializzata) formata dalla modellae dal pallavolista argentinoMartinez. A mandare in crisi i piccioncini è la “tentatrice”Di Palma, considerata dafin troppo vicina amette in guardia: “Hai solo da perdere”Dopo un inizio tentennante e tanti, tantissimi, dubbi, la coppia formata daMartinez sembra ormai consolidata. Eppure, questo amore giovanissimo ha già parecchi problemi.