Juventusnews24.com - Hancko Juve verso il traguardo: intesa di massima col Feyenoord, per il difensore è già pronto questo contratto. Cifre e dettagli

di RedazionentusNews24ildicol, per ilè giàdel possibile colpoPotrebbe essere Davidil primo colpo del mercatoper quanto riguarda la sessione estiva 2025. A riportarlo è Tuttosport, che quest’oggi ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda lo slovacco.Secondo quanto si apprende i bianconeri avrebbero già un’dicolper un affare da 25/30 milioni di euro. Per ilunquadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione.Leggi suntusnews24.com