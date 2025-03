Juventusnews24.com - Hancko Juve, l’operazione è tutt’altro che in fase conclusiva! La trattativa si raffredda: ecco cosa sta succedendo. Importanti novità

di RedazionentusNews24che in: tutti i dettagli sul possibile colpo nella sessione estivaDavidè tra i calciatori maggiormente accostati al calciomercatoper la prossima sessione estiva: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Morettoper il difensore del Feyenoord non sarebbe in.PAROLE – «Davidsta dimostrando di essere un giocatore affidabile. È un gicoatore apprezzato dallama ad oggi, secondo quanto ci risulta non è un operazione già fatta. Qualcuno parla già di accordi ma non siamo a questo punto. Non è un’operazione certa. È stato vicino a vestire la maglia dell’Atletico Madrid la scorsa estate ma i segnali che ci arrivano da entrambi i lati sono di unacon lache è iniziata ed è avanzata ma in questo momento è anche ferma e ci si sta guardando intorno».