Hamilton pronto al debutto in Ferrari “Me la sto godendo”

Leggi su Unlimitednews.it

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Onestamente non vedo l’ora di scendere in pista. Sto vivendo il periodo più eccitante della mia vita, e me lo sto davvero”. Lewissi appresta a fare il suoufficiale al volante della: appuntamento domani all’Albert Park di Melbourne per la prima sessione di libere del Gran Premio d’Australia che alzerà il sipario sul Mondiale di Formula Uno.Un Mondiale al quale il sette volte campione del mondo si presenta vestito di rosso ma senza avvertire pressioni extra. “Negli anni ho imparato che la pressione che metto su me stesso è dieci volte più alta di qualsiasi altra pressione mi possa essere messa addosso – ha detto – quindi non sono preoccupato. A livello di aspettative so quale può essere il mio contributo, so che cosa posso ottenere e so cosa ci vuole per raggiungere gli obiettivi.